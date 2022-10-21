Тирасполь, 21 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 20 октября из-за дефицита газа прекратили работать Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Флаг Приднестровья

Отмечается, что также из-за сокращения поставок газа из России приостановлена работа майнинговых ферм.

Ранее президент ПМР Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в республике. 21 октября он представит документ на утверждение в Верховный совет Приднестровья.

Напомним, Газпром в октябре сократил поставки газа в Молдавию, через которую топливо идёт и в ПМР, на 30% от планируемых объёмов. В Приднестровье ожидают, что в ноябре дефицит газа достигнет 40%.