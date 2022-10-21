Магас, 21 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Ингушетия вошла в число субъектов России, где указом президента РФ Владимира Путина введен режим базовой готовности. В соответствии с этим указом глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов создал оперативный штаб. Его первое заседание было проведено 20 октября, сообщил руководитель региона в своем телеграм-канале.

Флаг Ингушетии

В состав оперштаба вошли представители силовых структур, органов власти республики и муниципалитетов. Его задачей станут усиление охраны общественного порядка, охрана военных и важных гос- и спецобъектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной сферы, связи и энергетики.

Как подчеркнул Калиматов, никаких дополнительных ограничений для жителей в связи с объявленным режимом базовой готовности не вводится.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативные штабы были созданы 20 октября и в соседних субъектах Северо-Кавказского федерального округа, где по указу Владимира Путина также введен режим базовой готовности.