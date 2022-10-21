Стокгольм, , 10:49 — REGNUM Многие домохозяйства в Швеции беспокоятся о своем финансовом положении и видят тревожную зиму впереди. Но Даниэль Вальденстрём, профессор экономики в Институте бизнес-исследований, считает, что СМИ нарисовали слишком мрачную картину перспектив, а журналисты выдвигаются на первый план, чтобы придать драматизма заголовкам. Об этом эксперт рассказал в интервью новостной службе TT.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«У меня сложилось впечатление, что в рассуждениях о том, как плохо все будет, много преувеличений», — сказал профессор.

Вальденстрём добавляет, что объемы заказов у компаний «далеко не на нуле» и что во многих секторах экономики Швеции дела идут «очень даже хорошо».

Например, продолжил Вальденстрём, на этой неделе гиганты машиностроения, такие как Sandvik и Atlas Copco, представили промежуточные отчеты, показатели в которых превзошли ожидания рынка.