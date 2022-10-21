Кабул, , 10:36 — REGNUM Специальный докладчик ООН по правам человека по Афганистану Ричард Беннетт заявил, что ситуация с правами человека в этой стране по-прежнему вызывает беспокойство. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он сообщил в своём твите, что он покинул страну после 12-дневной миссии.

Спецдокладчик ООН добавил, что представит детали своей поездки и свои предложения Генассамблее ООН на следующей неделе.

Во время поездки в Афганистан Ричарду Беннету разрешили поехать в провинцию Панджшер, где при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло наибольшее количество нарушений прав человека. Однако сообщается, что Беннетт не смог посетить районы, где нарушались права человека.