Всеволожск, Ленинградская область, 21 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Жителя города Кудрово, который угрожал убить собственного девятилетнего сына и трижды ударил его ножом в шею, заключили под стражу, сообщили 21 октября в пресс-службе СУ СКР по Ленинградкой области.

пресс-служба прокуратуры Ленобласти Отец, ударивший ребенка ножом в шею, в суде в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что перед попыткой убить родного сына 39-летний Николай Р. ушел в запой. По словам мужчины, он находился в бракоразводном процессе, обвинял жену в изменах, что и стало причиной его алкогольных возлияний. В результате утром 19 октября он подстерёг своего девятилетнего сына у школы и отвел к себе в квартиру.

Там он удерживал ребенка, угрожал убить. После того, как на место приехала полиция, мужчина успел трижды ударить ножом в шею мальчика, но ребенка врачам удалось спасти. Поле задержания Николай Р. начал раскаиваться в содеянном, дал следствию признательные показания. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря», — добавили в пресс-службе.