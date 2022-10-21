Вашингтон, , 10:28 — REGNUM 20 октября в Вашингтоне состоялось заседание председателей Объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи, США и Японии Ким Сын Гёма, Марка Милли и Кодзи Ямадзаки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейский военный источник.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что во встрече также приняли участие глава Индо-Тихоокеанского командования Джон Акилино, и главнокомандующий вооруженными силами США в Южной Корее Пол Лакамера.

Представители трех стран обсудили северокорейские ракетные пуски, развитие ядерной программы КНДР, сотрудничество в области безопасности.

Они договорились продолжить консультации с целью реализации плана по денуклеаризации Корейского полуострова.

Марк Милли в очередной раз подтвердил обещание США обеспечить защиту Южной Корее и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее Ким Сын Гём провел двустороннюю встречу с американским коллегой Марком Милли.

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