Сидней, Австралия, 21 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Представитель Либеральной партии Австралии Сьюзан Лей выступила на пресс-конференции в Сиднее, где выразила свою обеспокоенность перед тем, как лейбористское правительство представит свой первый бюджет на следующей неделе. О подробностях написала газета TheGuardian.

Флаг Австралии

В частности, Лей обвинила правительство Австралии в том, что оно оставило жителей страны позади и что бюджет «мало что сделает, чтобы это изменить».

«Мы слышим жалобы на то, что наводнения подняли цены, и власти бессильны это исправить. Этого недостаточно», — заявила Лей.

Далее политик раскритиковал министра иностранных дел страны Пенни Вонг за отмену признания Западного Иерусалима столицей Израиля.

«[Премьер-министр Австралии] Энтони Альбаниз сказал, что улучшит международные отношения с союзниками Австралии, но на этой неделе, когда он встал на сторону террористических групп, а не администрации [президента Джозефа] Байдена в Америке, мы видим, что это тоже было ложью», — сказала Лей.