Канберра, 21 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. 20 октября заместитель лидера партии Зеленых в Сенате Лидия Торп объявила о своей отставки после того, как ее начальник Адам Бандт попросил ее покинуть пост в свете ее романа с лидером байкерской группировки. Однако некоторым политикам этого показалось мало, и они призывают сенатора покинуть верхнюю палату парламента навсегда. Об этом сообщил телеканал NineNews.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

В частности, лидер оппозиции Питер Даттон призвал сенатора от Зеленых покинуть парламент после того, как выяснилось, что у нее были нераскрытые любовные отношения с лидером байкерской группировки.

«Я не думаю, что вы можете утверждать, что Лидия Торп подходит для заседания в австралийском парламенте», — сказал Даттон журналистам.

«Очевидно, что она должна уйти в отставку… вы не можете получать брифинги днем и тусоваться потом бок о бок с байкерами. В голове не укладывается», — добавил политик.