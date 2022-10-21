Бухарест, 21 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ, являющийся генералом запаса и бывшим румынским министром обороны, не был призван на объявленные в стране обязательные региональные сборы резервистов. Об этом 21 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии

По предварительным данным, на учения Чукэ не был «приглашен» из-за юридического казуса. Согласно местному законодательству, соответствующие повестки вручаются военнообязанным гражданам исключительно по месту пребывания, однако на момент проведения акции глава правительства не находился на подконтрольной призывному штабу территории.

«Меня не вызвали, поскольку я работал в других регионах страны», — заявил премьер-министр страны.

Это заявление вызвало критику со стороны представителей ряда румынских общественных организаций.

Напомним, учения резервистов MOBEX DJ-VL-22 начались в Румынии с 19 сентября нынешнего года. Они проходят на территории двух крупнейших уездов страны — Долж и Вылча.