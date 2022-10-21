Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся детский сад №30, эвакуировано более 100 человек, сообщили 21 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

vk.com/spb_today Пожар в детском саду (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Сообщение о пожаре в детском саду на улице Пионерстроя, д. 18/3, поступило на пульт дежурного утром 21 октября. В двухэтажном здании детского сада № 30, в подвальном помещении происходило горение двух погонных метров кабеля.

«Эвакуировано 111 человек. В 09:05 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ведомстве, уточнив, что к ликвидации пожара привлекалось от МЧС пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, было эвакуировано 80 детей и 31 сотрудник.

В свою очередь в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что в связи с пожаром в детском саду на улицу Пионерстроя был оперативно направлен вместительный автобус для временного размещения эвакуированных.

В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что происшествие взято на контроль надзорным ведомством, начата проверка.