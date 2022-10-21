Москва, 21 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Предпосылок для значительного долгосрочного роста биткоина не предвидится раньше как минимум середины 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил заведующий лабораторией «Цифровые технологии в логистике» департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Тарасов.

(сс) geralt Криптовалюта

«В последнее время мы наблюдаем снижение курса биткоина. Причиной тому стала глобальная политическая нестабильность, повлекшая за собой экономический кризис в США: резкий скачок инфляции, рецессия, агрессивная политика ФРС, — сказал Тарасов. — И это на фоне энергокризиса в Европе. Что касается прогнозирования курса биткоина, то однозначного мнения нет даже у аналитиков. Одни считают, что если к концу 2022 года не будет пробито сопротивление на отметке 20 тыс. долларов, то биткоин перестанет дешеветь и даже может наблюдаться кратковременный рост в декабре. С другой стороны, есть опасения, что криптовалюта может достичь нового исторического минимума на отметке аж 9-12 тыс. долларов».

По его словам, сложность прогнозирования обусловлена непредсказуемостью развития мировых событий, поэтому стоит ограничиться лишь оценочным мнением с достаточной долей осторожности.

«Однако экспертное сообщество сходится в едином мнении, что предпосылок для значительного долгосрочного роста биткоина не предвидится раньше как минимум середины 2023 года. Очевидно, что полноценный разворот курса возможен при условии изменения монетарной политики ФРС с агрессивной на мягкую, но это будет возможно только при значительном снижении инфляции», — подытожил Тарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что нестабильность экономики США будет приводить к снижению курса криптовалют.