Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре
Гвадалахара, Мексика, 21 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
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Вероника Кудерметова
Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и один брейк.
В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.