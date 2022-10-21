Гвадалахара, Мексика, 21 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

si.robi Вероника Кудерметова

Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.