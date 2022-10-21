Афины , 25 октября, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Панкреонекроз мог стать причиной гибели Александра Македонского, сообщает Greek Reporter со ссылкой на исследователей из университета Аристотеля в Греции.

Александр Македонский на фрагменте древнеримской мозаики из Помпей, копия с древнегреческой картины

Газета сообщает, что группа учёных начала исследовать возможные причины смерти легендарного полководца еще в 1995 года. Они проанализировали данные из разных источников, в том числе и по произведениям античных историков, о симптомах болезни Александра Македонского.

Руководитель группы ученых Томас Герасимидис предположил, что причиной смерти царя мог стать тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом. Это заболевание могло возникнуть у Александра в результате желчекаменной болезни, а также — любви полководца к жирной пище и алкоголю. Ранее наиболее вероятными болезнями, приведшими к смерти Александра Македонского, считали малярию, пневмонию и лихорадку Западного Нила.