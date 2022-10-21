Джакарта, 21 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Правительство Индонезии обратилось к Нидерландам с просьбой вернуть ряд исторических коллекций произведений искусства, которые находится в Нидерландах, сообщает Detik.

(сс) Prayitno Индонезия

Запрос был принят государственным секретарем и направлен в министерство образования, культуры и науки Нидерландов.

Председатель индонезийской миссии по репатриации поделился списком коллекций, запрошенных индонезийским правительством. Правительство Индонезии запросило восемь коллекций.

Индонезия хочет вернуть коллекцию Эжена Дюбуа, включая яванский череп; крис, использованный в Клунгкунге; коллекция искусства из королевства Сингосари; объекты экспедиции на Ломбок в 1894 году; предметы из королевства Луву; коллекция ПитаМаха, балийской резьбы по дереву.

Просьба все еще рассматривается обеими сторонами. Правительство Нидерландов создало специальную группу для оценки этого запроса. Команда приступит к работе в декабре.

Нидерланды признали, что в стране есть украденные произведения искусства из Индонезии, и государство должно вернуть их безоговорочно.