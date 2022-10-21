Бухарест, 21 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Администрация столицы Румынии Бухареста объявила о резком повышении тарифов на тепло для бытовых и промышленных потребителей в городе. Об этом 21 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

ri Батарея отопления

По словам примара (мэра) Бухареста Никушора Дана, суммы в соответствующих платежных документах в ноябре–декабре текущего года вырастут вдвое.

«Мы надеемся на понимание горожан, у нас нет другого выхода на фоне роста стоимости газа на европейских рынках», — отметил, в частности, он.

При этом Дан подчеркнул, что в ближайшее время услуги центрального отопления могут подорожать для жителей румынских регионов в два с половиной раза.

Напомним, из-за введенных ЕС санкций в отношении Российской Федерации Бухарест лишился поставок газа из РФ. На сегодняшний день более 75% жителей Румынии не могут своевременно оплачивать счета ЖКХ.