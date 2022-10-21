Москва, 21 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Правительству России президент Владимир Путин по итогам прошедшего во Владивостоке в сентябре Восточного экономического форума дал ряд поручений по развитию Северного морского пути, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

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До 15 декабря правительству предстоит рассмотреть вопросы обновления тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта, увеличения загрузки российских верфей заказами на производство контейнеровозов, сухогрузных и наливных судов, в том числе ледового класса, а также обеспечения обслуживания судов и обработки грузов в портах Северного морского пути.

Помимо этого, глава государства поручил установить экономически обоснованный тариф и жесткий график перевозок грузов по Северному морскому пути. Использование этого маршрута и объёмы перевозок продукции, в том числе рыбы, из ДФО в европейскую часть России и обратно должны увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, назначены даты проведения Восточного экономического форума в 2023 году — он состоится на острове Русский, в кампусе ДВФУ, во Владивостоке с 5 по 8 сентября.