Брюссель, 21 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза 21 октября достигли соглашения по «дорожной карте», которая должна помочь им в течение нескольких недель ввести в действие меры по защите европейских потребителей от резкого роста цен на энергоносители, как передает агентство France-Presse.

Флаги государств-членов Европейского союза

Соглашение было достигнуто после 11 часов пререканий и споров о способах снижения счетов за энергоресурсы.

27 государств ЕС уже несколько месяцев спорят о совместных мерах, так как энергетические условия в странах значительно различаются.

Хотя объявление по результатам работы стало публичной демонстрацией единства, остается ясным, что впереди вновь предстоят сложные переговоры. Одним из шагов в этом направлении станет встреча министров энергетики стран ЕС в Люксембурге на следующей неделе.

Соглашение на саммите заложило «прочную дорожную карту для продолжения работы над темой цен на энергоносители», заявила на пресс-конференции глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Опубликованный текст призывает Еврокомиссию и страны ЕС в ближайшие недели найти способы оградить потребителей от высоких цен «при сохранении глобальной конкурентоспособности Европы… и целостности единого рынка».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «энергетический кризис представляет угрозу для внутреннего рынка» ЕС и подчеркнул, что для его защиты необходима «максимальная координация».