Душанбе, , 09:19 — REGNUM Российские штурмовики Су-25, переброшенные из Киргизии в Таджикистан, на учении Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» отработали практические действия на полигоне «Харбмайдон» на юге Таджикистана. Об этом 21 октября сообщили в объединённом пресс-центр учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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«Звено штурмовиков Су-25 Российской Федерации на предельно малой высоте в 200 метров выполнило боевой разворот и с пикирования нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами НАР-С-24 по колоннам техники «боевиков», — уточнили в пресс-центре.

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Также сообщается, что разведка целей обеспечивалась самолётами-разведчиками Л-39 военно-воздушных сил Таджикистан.

Напомним, днём ранее, 20 октября, на учении коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» совместная артиллерийская группировка подразделений Центрального военного округа и минобороны Таджикистан остановила продвижение главных сил «боевиков».

Как сообщало ИА REGNUM, активная фаза учений проводится в период с 17 по 21 октября на юге Таджикистана. В практических действиях принимают участие воинские контингенты государств — членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы объединённого штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа.

Всего в учениях принимают участие почти 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолётов, вертолётов и беспилотников.