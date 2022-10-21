Москва, , 09:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству создать на Дальнем Востоке лучшие в РФ условия для осуществления предпринимательской деятельности. Такое поручение глава государства подписал по итогам прошедшего в сентябре на острове Русский во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщается на сайте кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Правительство должно в срок до 15 ноября представить предложения по совершенствованию особого правового режима осуществления предпринимательской и иной деятельности на территориях опережающего развития, которые должны создать лучшие в России условия для бизнеса на Дальнем Востоке.

До 31 марта 2023 года поручено внести изменения в законодательство, которые позволят создать в ДФО специальный режим для реализации совместных проектов с партнерами дружественных стран по производству конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в ВЭФ приняли участие 7 тыс. человек из 68 стран. Было подписано 296 соглашений на сумму 3,272 трлн рублей.