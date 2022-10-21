Оттава, 21 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) kaatiya «Оттава Сенаторз»

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Дрейк Батерсон. Ещё по шайбе забросили Шейн Пинто, Тайлер Мотт и Алекс Дебринкэт.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились форварды Ти Джей Оши и Энтони Манта. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал одну результативную передачу.

«Оттава» одержала вторую победу в сезоне и набрала четыре очка в четырёх матчах. «Вашингтон» потерпел третье поражение в пяти играх, на счету команды четыре очка.

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