Аккра, , 08:33 — REGNUM Девальвация национальной валюты Ганы вызвала в стране ухудшение экономической ситуации, на фоне которой множество торговцев закрыли свои магазины, сообщает агентство Reuters.

Закрыто Tim Ellis

Курс ганского седи упал за несколько дней до нового исторического минимума. Вместо 10,5 седи за американский доллар теперь предлагают 12,3 седи. Попытки Центробанка Ганы помешать ослаблению национальной валюты через повышение учетной ставки не увенчались успехом.

Рост курса приводит к увеличению стоимости импортных товаров закупаемой продавцами у поставщиков. Все это происходит на фоне раскручивающейся инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября власти Ганы начали переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о представлении новой программы кредитования.

Читайте ранее в этом сюжете: Гана просит кредит у МВФ