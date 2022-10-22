Тегеран, , 07:38 — REGNUM 20 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил своему армянскому коллеге, что Исламская Республика рассматривает безопасность Армении как собственную. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиян En.mfa.gov.ir

Министр иностранных дел Ирана Хосейн АмирАбдоллахиан встретился в здании министерства иностранных дел Армении со своим коллегой Араратом Мирзояном.

Амир Абдоллахиан отметил: «Я рад, что во время этой поездки мы станем свидетелями повторного открытия Генерального консульства Ирана в Капане. Такое развитие событий является еще одним признаком глубины исторических отношений между Ираном и Арменией».

Иранский министр также подчеркнул: «Мы четко заявляем о своем несогласии с любым геополитическим изменением границ в Закавказье». По словам дипломата, военные конфликты между Азербайджаном и Арменией вызвали обеспокоенность во всем регионе.

Министр иностранных дел Ирана заявил: «Тем не менее, мы рады, что отношения между Тегераном и Ереваном находятся на правильном пути и прогрессируют».