Мехико, 21 октября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза в центральной части Мексики, сообщило агентство Reuters.

Niklas Freidwall Пожар

Грузовик с цистерной врезался в эстакаду у железнодорожных путей в городе Агуаскальентес. Возникший пожар задел ряд окрестных домов.

Огонь заставил спасателей эвакуировать из опасной зоны от 800 до 1000 человек. Один из людей пострадал от незначительного отравления дымом. Водитель бензовоза задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики цистерна с растворителем врезалась в туристический автобус, после чего начался пожар. В результате ДТП погибли 20 человек.