Вашингтон, 21 октября, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Американскому олигарху Илону Маску понравился комментарий замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Одобрительный отзыв предприниматель опубликовал на своей странице в Twitter.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Довольно хороший троллинг, если быть честным», — написал Маск в ответ Медведеву.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Twitter запись на английском языке со следующим текстом: «Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук». Так российский политик использовал британскую шутку, что срок годности салата латук превысит срок полномочий Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября глава британского правительства Лиз Трасс подала в отставку. В истории Соединенного Королевства она стала первым политиком, который пробыл в должности премьер-министра столь малый срок.