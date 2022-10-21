Найроби, , 00:50 — REGNUM Не менее 61 случая заболевания холерой зафиксировали на территории Кении, заявил глава кенийского минздрава Патрик Амот в официальном обращении.

«Холера» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вспышка холеры, которая началась из-за заболевания ряда людей на свадьбе, распространилась по всей Кении», — заявил он.

По последним данным минздрава Кении, в стране выявили 61 заболевшего холерой, из них 13 — госпитализированы. Амот отметил, что одной из причин вспышек заболевания могла стать засуха, которая затронула регионы, где проживают более 4 млн человек. Это привело к дефициту чистой питьевой воды и снижению уровня гигиены в этих регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября не менее десяти человек погибли от холеры в Крайнесеверном регионе Камеруна. Власти утверждали, что заболевание начало распространяться из-за несоблюдения жителями правил гигиены, а также отсутствия доступа к чистой воде.

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