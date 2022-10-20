Вашингтон, 21 октября, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Госдепартамент США согласовал продажу Японии зенитных ракет Standard Missile 6 (SM-6) и дополнительного оборудования к ним, сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Osd.mil SM-2

Сумма сделки составляет $450 млн. Япония запросила у Вашингтона до 32 таких ракет, разделенных на две партии — по 16 штук. Теперь сделку должен будет рассмотреть Конгресс США.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля вице-адмирал ВМС США Джон Хилл заявил, что SM-6 является единственным средством американских войск для борьбы с гиперзвуковым оружием.