Москва, , 23:28 — REGNUM Данила Козловский займёт режиссёрское кресло на съёмках фильма «Дакар» киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Об этом 20 октября сообщает портал «Вокруг ТВ».

Данила Козловский Svklimkin

Отмечается, что производство фильма началось ещё в 2019 году, и что в какой-то момент «ТриТэ» решила полностью поменять команду проекта. Козловский пришёл на смену Алексею Сидорову («Т-34», «Бой с тенью»), а Сергей Левитан («Бесит»), Александр фомин («Карамора») и Сергей Четверухин («Тренер») получили должности сценаристов. Пока продюсеры не раскрыли информацию о сюжете, предполагается, что он будет связан с ежегодным ралли-марафоном «Дакар».

Напомним, «Дакар» станет уже четвёртым проектом Данилы Козловского, в котором он выступит в качестве режиссёра. Ранее он выпустил на экраны фильмы «Тренер», «Чернобыль» и «Карамора».

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