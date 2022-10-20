Москва, 20 октября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Данила Козловский займёт режиссёрское кресло на съёмках фильма «Дакар» киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Об этом 20 октября сообщает портал «Вокруг ТВ».

Svklimkin Данила Козловский

Отмечается, что производство фильма началось ещё в 2019 году и что в какой-то момент «ТриТэ» решила полностью поменять команду проекта. Козловский пришёл на смену Алексею Сидорову («Т-34», «Бой с тенью»), а Сергей Левитан («Бесит»), Александр Фомин («Карамора») и Сергей Четверухин («Тренер») получили должности сценаристов. Пока продюсеры не раскрыли информацию о сюжете, предполагается, что он будет связан с ежегодным ралли-марафоном «Дакар».

Напомним, «Дакар» станет уже четвёртым проектом Данилы Козловского, в котором он выступит в качестве режиссёра. Ранее он выпустил на экраны фильмы «Тренер», «Чернобыль» и «Карамора».