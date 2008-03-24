Скопье, 20 октября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Боян Маричич в своей вступительной речи на встрече по главе 19 переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС «Занятость и социальная политика» заявил, что основной отправной точкой социальной политики Македонии является справедливое распределение средств и интеграция в ЕС.

Правительство Республики Северная Македония Боян Маричич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что правительство по-прежнему привержено созданию равных возможностей для всех и укреплению социального диалога, несмотря на глобальный энергетический и продовольственный кризис.

Маричич рассказал, что «Национальная стратегия занятости на 2021–2027 годы», утвержденная правительством одновременно с планом действий на 2021–2023 годы, предполагает развитие экономики, создание рабочих мест и повышение качества образования.

Во втором квартале 2022 года уровень безработицы в стране снизился до 14,5%, а цель, поставленная в стратегии занятости, — снизить безработицу до 11% к 2027 году, сообщил Маричич.