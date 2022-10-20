Скопье, 20 октября, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Две профсоюзные организации работников почты Северной Македонии 20 октября провели акцию протеста в Скопье.

Yemc Скопье, почта

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, забастовки были анонсированы заранее, работники почты требуют выплаты заработной платы за сентябрь и прекращения практики задержки выплаты заработной платы, а также улучшения условий труда и отказа государственных учреждений от использования услуг частных почтовых контор.

Ранее работники почты требовали от государства, чтобы выплата заработной платы за сентябрь была произведена не позднее 15 октября.