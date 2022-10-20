Скопье, , 22:34 — REGNUM Десятки пенсионеров в македонском городе Тетово, внесшие плату за дрова на зиму еще в феврале 2022 года, до сих пор не получили их.

Дрова Администрация Улан-Удэ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, соответствующая жалоба поступила в Ассоциацию пенсионеров. Поставщики пообещали в ближайшее время исправить свою ошибку.

По словам пенсионеров, проблема заключается в том, что в феврале закупочная цена дров составляла 50 евро или 3000 денаров, однако теперь она возросла почти вдвое, поэтому в случае, если поставщики вернут им стоимость заказа, он окажутся в затруднительном положении. Македонский денар равен 98 российским копейкам.

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