Москва, , 22:10 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали на 48 часов начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщает 20 октября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Задержание Ukr-online.com

«Репин был задержан 19 октября на 48 часов по подозрению в должностном преступлении. Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области», — цитирует агентство слова источника.

Ранее Репин занимал должность начальника УФНС по Омской области.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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