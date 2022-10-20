Москва, 20 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали на 48 часов начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, сообщает 20 октября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ukr-online.com Задержание

«Репин был задержан 19 октября на 48 часов по подозрению в должностном преступлении. Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области», — цитирует агентство слова источника.

Ранее Репин занимал должность начальника УФНС по Омской области.

Официального подтверждения этой информации пока нет.