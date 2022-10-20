Ейск, Краснодарский край, , 21:21 — REGNUM Почти 100 жильцов пострадавшего дома в Ейске получили единовременные выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Кубани 20 октября.

Последствия крушения Су-34 в Ейске телеграм-канал главы Кубани

«На банковские счета 99 жильцов уже поступила единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, предусмотренная для всех прописанных в доме по улице Коммунистической. Всего на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей уже приняли 663 заявления от жителей 261 квартиры», — говорится в сообщении.

Наряду с этим приняты заявления на единовременную финансовую помощь по 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей от 151 жильца 67 квартир второго, третьего и четвёртого подъездов. Отработано 45 квартир.

Из резервного фонда Кубани муниципалитету выделено 67 млн рублей. В эту сумму включены выплаты семьям погибших и пострадавшим в результате крушения Су-34.