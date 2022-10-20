Астана, 20 октября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Состоявшиеся недавно в столице Казахстана и в узбекском Самарканде саммиты демонстрируют готовность государств Азии и многих стран из других регионов строить новый миропорядок на открытой и недискриминационной основе. Об этом заявил главный эксперт Института общественной политики (Казахстан) Николай Кузьмин, передают «Ведомости Казахстана».

Eigenberg Fotografie Шахматы

Вместе с тем казахстанский политолог отметил, что Запад не собирается без боя уступать свои позиции.

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«Политика Запада в данном случае исходит вовсе не из национальных интересов стран коллективного Запада, а исключительно из интересов Вашингтона. Она традиционно использует модель hub-and-spoke — оси и спиц, когда решения принимаются в США и выполняются всеми союзниками, нравится им это или нет», — констатировал он.

Собеседник акцентировал внимание на том, что власти США на днях запретили экспорт технологий производства микрочипов в Китай, а до этого ввели новые санкции против Ирана. Одновременно с этим Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России.

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По словам Кузьмина, реальным ответом на санкционное противодействие Запада во главе с США может стать развитие сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС и Евразийского экономического союза.

«Нужно сотрудничать в сфере высоких технологий. Переходить на торговлю в национальных валютах. То есть добиваться снижения зависимости от Запада, при этом, конечно, не разрывать с ним отношения. Правильным шагом в этом направлении стало подписание меморандума о взаимопонимании между СВМДА и ЕАЭС на полях саммита в Астане», — подытожил эксперт.

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