Белосток, Польша, 20 октября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Жители улицы Электричной в польском Белостоке, которую власти города решили переименовать в улицу «Вольной Белоруссии», подали официальный протест по этому вопросу, а если это не поможет, обещают обратиться в суд. Об этом сообщает издание Most. media.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Всего на улице живет около 100 человек, из них 90 подписали петицию против переименования. Жители Электричной и представители зарегистрированных на ней компаний направили ходатайство об отмене постановления подляскому воеводе и подали письменный протест президенту города.

Горожане выступают за сохранение исторического названия Электричной: улица была построена в 1957—1958 годах как часть энергетического завода, а в домах жили работавшие там электрики.

Как сообщалоИА REGNUM, городской совет Белостока 26 сентября по просьбе белорусской диаспоры принял решение назвать часть улицы Электричной в честь «Вольной Белоруссии». На этой улице находится белорусское консульство, напротив которого регулярно проходят акции протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко.