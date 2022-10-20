Бишкек, 20 октября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Таджикистан использует машины «скорой помощи» и гражданские автомобили для переброски на киргизско-таджикскую границу боеприпасов и солдат. Об этом говорится в официальном заявлении пограничной службы Киргизии.

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Киргизское ведомство отмечает, что у него также «имеются неоспоримые свидетельства того, как в целях подготовки наёмников, а также складирования оружия и боеприпасов таджикская сторона использует мечети».

«Пограничная служба Киргизии с сожалением констатирует, что несмотря на подписание протоколы и меры по стабилизации обстановки в приграничных районах, таджикская сторона продолжает проводить мероприятия, которые могут послужить катализатором очередного пограничного конфликта», — говорится в сообщении.

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