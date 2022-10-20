Бишкек, 20 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Пограничные ведомства Киргизии и Таджикистана обвинили друг друга в переброске военной техники и солдат к киргизско-таджикской границе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Таджикское управление пограничных войск заявило о том, что «несмотря на документально заверенные договорённости, киргизская сторона предпринимает преднамеренные действия, направленные на эскалацию обстановки в приграничных районах».

Также пограничное ведомство пожаловалось на то, что киргизские беспилотники 13 раз нарушили воздушное пространство Таджикистана.

«Продолжение стягивания дополнительной военной техники и регулярное нарушение воздушного пространства Таджикистана является явным подтверждением злонамеренных планов Киргизии», — говорится в сообщении.

Читайте также: Президенты Киргизии и Таджикистана не пожали друг другу руки

Пограничная служба Киргизии выступила с опровержением, выразив мнение, что «погранвойска Таджикистана намеренно искажают информацию, пытаясь спровоцировать население приграничных районов на неправомерные действия».

«Наши таджикские коллеги не перестают удивлять: насколько бесцеремонно они передергивают факты и даже используют пресс-релизы кыргызской стороны, меняя только название республик и слов «таджикский» на «киргизский», — подчёркивается в официальном заявлении.

Киргизское пограничное ведомство акцентировало внимание на том, что с 25 сентября таджикские военные занимаются подготовкой огневых позиций — роют окопы и траншеи по всему периметру границы с Киргизией.

Также отмечается, что менее чем «за месяц зафиксировано более десяти фактов применения таджикскими военными дронов, которые, нарушая воздушное пространство Киргизии, вели разведывательные действия».

Читайте также: Киргизия предлагает разместить миротворцев ОДКБ на границе с Таджикистаном