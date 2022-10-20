Новосибирск, 20 октября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области сформированные из мобилизованных минометные расчёты приступили к стрельбам из 120-мм минометов 2Б11 по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника. Об этом сообщили в Центральном военном округе.

Александр Погожев ИА REGNUM Ящик от снарядов 120 мм

«Огонь ведётся на дистанциях от 700 до 1500 м, — уточнили в ЦВО. — Кроме того, при выполнении упражнений учебных и боевых стрельб минометчики отрабатывают приведение вооружения к бою и смену огневых позиций».

Ранее минометные расчеты прошли теоретическую подготовку по способам прицеливания и ведения огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тренировках расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» дислоцированного в Новосибирской области соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа. Военнослужащие отразили авиаудар условного противника по военному объекту.

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