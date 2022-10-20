Казань, 20 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Законопроект о внесении изменения в статью 6 закона Татарии «О транспортном налоге» приняли депутаты на заседании Госсовета республики. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба регионального парламента.

Gossov.tatarstan.ru Госсовет Татарии

Согласно внесенным изменениям, в Татарии мобилизованных граждан освободят от транспортного налога за 2021 год, который должен быть уплачен до 1 декабря 2022 года. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин отметил, что документ разработан с целью государственной поддержки мобилизованных жителей республики.

Ранее ИА REGNUM передавало, мобилизованных бойцов из Татарии обеспечат необходимым обмундированием, заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

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