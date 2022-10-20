Москва, , 11:43 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением снизить налог на прибыль для компаний, которые продолжают платить зарплату своим мобилизованным сотрудникам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Мобилизация финансов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы предлагаем снизить налоги для компаний, которые продолжают платить зарплату мобилизованным сотрудникам. Нужно не перекладывать деньги из кармана в карман, а перестать требовать с такого бизнеса налоги, которые потом пойдут на ту же поддержку мобилизованных и их семей», — пояснил депутат.

Глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») уверен, что мера поможет развитию социальной роли предпринимательства.

«Многие наши предприниматели действительно стараются на благо нашей Родины и очень социально ответственны. И еще больше хотят такими быть. Но порой встречают слишком много препятствий из-за налогового, бюрократического и силового пресса. А ведь нашей армии нужна поддержка не только государства, но и всего общества. Степень этой поддержки нужно оценивать не по заявлениям пропагандистов, а по реальной помощи мобилизованным, которую оказывают люди, компании внутри страны», — заключил парламентарий.

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