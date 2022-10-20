Москва, , 17:57 — REGNUM Судоходство на Керченской паромной переправе с 15:25 мск 20 октября временно приостановлено из-за погодных условий, об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Паром на Керченской переправе Марина Каширская © ИА REGNUM

По прогнозу синоптиков, в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября сохранятся неблагоприятные погодные условия. Северо-западный ветер может достигать 12-17 м/с с порывами до 22 м/с, временами дождь, высота волн 130-150 см.

«В этой связи в зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение № 14 с приостановкой судоходства в проливе», — уточнили в Минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС по Республике Крым распространило штормовое предупреждение на 20 — 21 октября.