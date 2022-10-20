Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Семьям мобилизованных граждан рассказали, куда можно обратиться за помощью в Санкт-Петербурге и напомнили о мерах поддержки. Об этом 20 октября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

Обратиться можно в отделы соцзащиты Петербурга и в учреждения социального обслуживания. Они сопровождают семьи мобилизованных, составляют их «паспорт» и индивидуальную программу её сопровождения на основе потребностей.

Также с родственниками мобилизованных работают районные Центры социальной помощи семье и детям. На их базе можно получить комплекс услуг: юридическую, психологическую, гуманитарную помощь.

«Специалисты Центра внимательным образом рассматривают ситуацию в каждой конкретной семье. И если предлагаемых мер поддержки семье недостаточно, оказывают помощь в индивидуальном порядке. Центры работают ежедневно, без выходных», — заявил вице-губернатор.

Желающие также смогут позвонить на горячую линию по вопросам получения социальных услуг в «Центр организации социального обслуживания» по телефону 576-0-576. Звонки принимают и в Городском информационно-расчетном центре по телефонам 241-20-57 и 334-41-44.

Напомним, что в Петербурге действуют различные меры поддержки семей мобилизованных. В частности, это касается обучения детей в школах и детских садах, бесплатного питания в образовательных учреждениях и бесплатного проезда на общественном транспорте. Сами мобилизованные получают по 100 тысяч рублей, если явились по повестке, и 300 тыс. рублей, если отправились в армию добровольно.