Москва, 20 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, запрете пропаганды педофилии как самостоятельного вида, а также информации о смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, в кинематографе внесли в Госдуму депутаты всех фракций, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это внесен в Госдуму. Свои подписи под инициативой поставили представители всех думских фракций, проявив небывалое единодушие: всего под законопроектами стоят подписи почти 400 народных избранников, первыми поддержали инициативу 60 депутатов, входящих в межфракционную группу по защите христианских ценностей», — подчеркнул Толстой в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), прописав ее как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Планируется также ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и ввести административную ответственность за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

Изменениями предполагаются штрафы за пропаганду ЛГБТ до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юрлиц.

Распространение информации, побуждающей к смене пола, предлагается карать штрафом в размере до 200 тыс. рублей для граждан, до 400 тыс. рублей для должностных лиц и до 4 млн рублей для юрлиц.

Изменения предполагают штрафы за пропаганду педофилии до 800 тыс. рублей для физлиц, до 2 млн рублей для должностных лиц и до 10 млн рублей для юрлиц.