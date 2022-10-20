Нижний Новгород, 20 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Мобилизованных жителей Нижегородской области планируют освободить от уплаты налога на транспорт. Об этом говорится в проекте изменений в региональное законодательство, подготовленном областным минфином.

Lenobl.ru Мобилизация

В документе указано, что призванным в рамках частичной мобилизации нижегородцам не придётся платить транспортный налог, начисленный за 2021 год.

Читайте также: В Нижнем Новгороде отменили плату за детские сады для мобилизованных

Льгота будет распространяться на владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил, на мотоциклы с двигателем мощностью до 36 лошадиных сил и на моторные лодки с двигателем мощностью до 30 лошадиных сил.

При наличии нескольких транспортных средств мобилизованный нижегородец сможет выбрать только одно из них, которое будет освобождено от уплаты налога.

Отмечается, что эта льгота не коснется добровольцев, служащих в недавно сформированном в Нижегородской области танковом батальоне имени Козьмы Минина.

Сейчас законопроект проходит независимую антикоррупционную экспертизу и направлен на общественное обсуждение. В эти же сроки будут проходить общественные обсуждения.

Читайте также: Нижегородцам обещают новые льготы для мобилизованных и контрактников