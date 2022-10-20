Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM Медицинские специалисты нижегородских «поездов здоровья» начали проводить медосмотр мобилизованных, дислоцированных в Костромской области. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

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Отмечается, что медицинские осмотры и процедуры проводят не только для нижегородцев, но и для жителей других регионов, призванных в армию в рамках частичной мобилизации.

Также стало известно о том, что нижегородские «поезда здоровья» продолжают работать в обычном режиме и на территории Нижегородской области.

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