* Талибы — запрещённая в России организация

Майданшахр, Афганистан, , 16:06 — REGNUM В афганской провинции Вардак талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на дома жителей двух кишлаков в уезде Бехсуд. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские талибы (организация. деятельность которой запрещена в РФ) 8am. af

Согласно источникам, радикалы врывались в дома жителей кишлаков Такату и Иблис, ранили восемь мирных жителей и подожгли три жилых дома.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили жителей этих деревень в хранении оружия и избили их. Они также обыскали несколько домов в поисках оружия.

По словам источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже стреляли по домам людей и, взяв в заложники местных жителей, предупредили, что если они не получат оружия, то превратят эти кишлаки в руины.

Напомним, и ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали людей в разных провинциях Афганистана под предлогом наличия у них оружия.