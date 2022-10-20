Кабул, 20 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Заместитель министра по контролю за наркотиками МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что за прошедший год по всему Афганистану было арестовано более 2000 торговцев наркотиками. Об этом сообщает Ariana news.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан. Наркотики

Абдул Хак в ходе поездки в афганскую провинцию Бадгис сообщил, что за этот период по всей стране было изъято более 43 тысяч килограммов наркотиков.

«За последний год мы провели 1700 операций и арестовали около 2000 контрабандистов и торговцев наркотиками», — уточнил замминистра.

Он также сообщил, что в прошлом году было собрано около 84 тысяч наркозависимых со всей страны с целью принудительного лечения.