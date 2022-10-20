Рига, 20 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Рига» столицы Латвии орудует отдельная группировка таксистов, которая игнорирует новые правила оказания услуг такси извоза. Об этом сообщил латвийский портал press. lv.

Leonid Mamchenkov Такси

В 2022 году вступили в силу новые правила, запрещающие таксистам подходить к людям на территории аэропорта и предлагать свои услуги. К терминалам прилета могут подъезжать только такси трех брендов, в свою очередь на остальной территории пассажиров могут брать те, кто получил вызов.

Однако новые требования игнорируются группой нелегальных таксистов, отмечает издание. Нарушения происходят в поле зрения камер наблюдения аэропорта и повторяются почти каждый день. При этом ни администрация аэропорта, ни Государственная полиция не проявляют достаточного интереса к борьбе с нарушителями.

Подчеркивается, что водители онлайн-такси пытались выполнять работу за полицию и администрацию аэропорта, регулярно вступая в конфликты с группировкой, в ответ на что даже следовали угрозы и нападения с перцовым газом.

Представитель аэропорта, в свою очередь, указывает, что администрация не получает жалоб от туристов, которым приходилось значительно переплачивать за услуги такси.