Вильнюс, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните может уйти в отставку с занимаемого ею поста. Об этом 20 октября сообщает портал Вaltnews в своём телеграм-канале.

Ингрида Шимоните Tsajunga.lt

Отмечается, что главной причиной такого решения может стать отсутствие поддержки действующей главы литовского правительства среди правящей в стране коалиции.

При этом уточняется, что раскол в правительстве республике начался на фоне споров о принятии бюджета, так как глава минобороны страны Арвидас Анушаускас выступает за увеличение военных расходов, а председатель Бюджетно-финансовой комиссии Сейма Миколас Маяускас — за бессрочную льготную ставку НДС для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель литовского сейма (парламента — Прим. ред.) Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что в настоящее время вопрос о признании «Чеченской Республики Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы «временно оккупированной Россией» территорией не стоит на повестке дня во внешней политике Литвы.